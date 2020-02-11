Американская контрразведка назвала Россию и Китай в числе главных угроз

Белый дом попросил Конгресс выделить более 700 миллионов долларов на борьбу с российским влиянием в Европе и Азии.

Москва и Пекин «действуют по всему миру, используют все инструменты национальных сил против США и имеют широкий спектр современных разведывательных возможностей». Об этом говорится в стратегии на 2020–2022 годы, опубликованном Национальным центром контрразведки и безопасности США.

В документе отмечается, что число действующих лиц, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Среди других угроз упоминаются Куба, Иран, КНДР, движение «Хезболла», террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в России), транснациональные преступные и «идеологически мотивированные» организации, а также кража конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности. Кроме того отмечается, что действия иностранных разведок могут подорвать военное преимущество США и «поставить под угрозу цельность, авторитетность и аутентичность американской продукции и услуг».

У Пентагона есть оружие для противостояния России, заявил президент США Дональд Трамп.

При этом Трамп отметил, что Россия и Китай своими действиями провоцируют Америку на увеличение расходов на ядерное оружие. Глава государства назвал это вынужденной мерой.

Ранее Белый дом опубликовал бюджет на 2021 финансовый год, в котором Китай и России также названы главными угрозами. Среди прочего администрация президента США предлагает выделить более 700 миллионов долларов на «противодействие» России. Эти деньги направят союзникам в странах Европы и Азии для укрепления общей безопасности и защиты территориальной целостности. Часть средств пойдет на поддержку отказа от российского вооружения и снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.

Кроме того, бюджет предполагает выделение 24 миллионов долларов на борьбу «с российской пропагандой и дезинформацией».

Нынешнюю ситуацию с наращиванием вооружения в США и России спровоцировала Москва. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора «Ежедневного журнала», военный обозреватель Александр Гольц.

Ранее администрация Д.Трампа предложила проект бюджета на 2021 год, предусматривающий выделение средств на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии с целью противодействия влиянию России. Документ предполагает, что $763,8 млн пойдут на противодействие «российскому влиянию» путем наращивания возможностей союзников США в области безопасности, защиты их территориальной целостности.

«Начиная с выступления В.Путина перед Федеральным собранием в 2018 году, где он впервые сообщил о наличие у России гиперзвуковых ракет и многих других ракет, он сказал, что мы впервые впереди всех. Это заявление было приглашением к гонке вооружений. И, конечно же, Трамп тут же на это ответил», — сказал А.Гольц.

Эксперт добавил, что если действительно не будет никаких договоренностей между США и Россией, то любая неосторожность может привести к переходу Холодной войны в реальные боевые действия.

«Я думаю, что появление гиперзвуковых ракет у США — это вопрос очень недалекого времени. А дальше мы возвращаемся в советскую колею, первой холодной войны, когда каждая из сторон наращивала вооружение, оглядываясь на другую. Следует сказать, что эта гонка вооружения в отличие от той не будет никак контролироваться или сдерживаться договорами», — отметил А.Гольц.

НАТО фиксирует действия России по наращиванию военной мощи и принимает ответные меры, — сказал сегодня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Сегодня же стало известно, что Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии. Об этом сообщил заместитель министра обороны Николай Панков. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов инфраструктуры аэродрома «Кант». В конце прошлого года Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол с изменениями в соглашение о военной базе в Киргизии. Это позволит России ввести в состав базы подразделения беспилотников.