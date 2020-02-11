Военный обозреватель Александр Гольц: Нынешнюю ситуацию с наращиванием вооружения в США и России спровоцировала Москва

Нынешнюю ситуацию с наращиванием вооружения в США и России спровоцировала Москва. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора «Ежедневного журнала», военный обозреватель Александр Гольц.

Ранее администрация Д.Трампа предложила проект бюджета на 2021 год, предусматривающий выделение средств на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии с целью противодействия влиянию России. Документ предполагает, что $763,8 млн пойдут на противодействие «российскому влиянию» путем наращивания возможностей союзников США в области безопасности, защиты их территориальной целостности.

«Начиная с выступления В.Путина перед Федеральным собранием в 2018 году, где он впервые сообщил о наличие у России гиперзвуковых ракет и многих других ракет, он сказал, что мы впервые впереди всех. Это заявление было приглашением к гонке вооружений. И, конечно же, Трамп тут же на это ответил», — сказал А.Гольц.

Эксперт добавил, что если действительно не будет никаких договоренностей между США и Россией, то любая неосторожность может привести к переходу Холодной войны в реальные боевые действия.

«Я думаю, что появление гиперзвуковых ракет у США — это вопрос очень недалекого времени. А дальше мы возвращаемся в советскую колею, первой холодной войны, когда каждая из сторон наращивала вооружение, оглядываясь на другую. Следует сказать, что эта гонка вооружения в отличие от той не будет никак контролироваться или сдерживаться договорами», — отметил А.Гольц.