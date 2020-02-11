Суд обязал собственника памятника архитектуры на Тверском провести реставрацию, оплатить штрафы за бездействие

Суд в Москве обязал собственника памятника архитектуры на Тверском бульваре не только провести реставрацию, но и оплатить штрафы за бездействие. Как сообщает Мосгорнаследие, речь идет о компании «ТехМаркет». В ведомстве подчеркивают, что усадьба Волконских-Плохово является ценным памятником. В здании сохранились палаты 17-го века со сводчатыми перекрытиями, — отмечает «Интерфакс».