Суд обязал собственника памятника архитектуры на Тверском провести реставрацию, оплатить штрафы за бездействие

Суд в Москве обязал собственника памятника архитектуры на Тверском бульваре не только провести реставрацию, но и оплатить штрафы за бездействие. Как сообщает Мосгорнаследие, речь идет о компании «ТехМаркет». В ведомстве подчеркивают, что усадьба Волконских-Плохово является ценным памятником. В здании сохранились палаты 17-го века со сводчатыми перекрытиями, — отмечает «Интерфакс».
2020-02-11T13:34:00+03:00
2020-02-11T13:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 11 февраля 2020
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