Российские туроператоры приостановили прием организованных групп из Китая минимум до середины марта

Российские туроператоры приостановили прием организованных групп из Китая, где произошла вспышка коронавируса, минимум до середины марта. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии. Там, впрочем, отмечают, что зима является низким сезоном для въезда китайцев в Россию, поэтому отрасль больше обеспокоена тем, что будет весной.

По последним данным, число инфицированных в Китае превысило 42 тысячи человек, скончались более тысячи, выздоровели почти 4 тысячи.

Предприятия в Китае возобновляют работу. Между тем, многие из них задействуют своих сотрудников удаленно. Из-за этого возникают сложности, — признал член Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Конг Лян.

На борьбу с коронавирусом в Китае ранее было выделено более 10-ти миллиардов долларов.