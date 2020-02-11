Кремль: Решения о дате голосования по поправкам в Конституцию пока нет, но 22 апреля действительно обсуждается

Решения о дате голосования по поправкам в Конституцию пока нет, но 22 апреля действительно обсуждается, –признали в Кремле. Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что плебисцит может состояться именно в этот день, причем он может быть объявлен выходным. Как ожидается, завтра Владимир Путин будет обсуждать предложения по поправкам в Основной закон с рабочей группой.