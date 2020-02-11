Кремль: Решения о дате голосования по поправкам в Конституцию пока нет, но 22 апреля действительно обсуждается

Решения о дате голосования по поправкам в Конституцию пока нет, но 22 апреля действительно обсуждается, –признали в Кремле. Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что плебисцит может состояться именно в этот день, причем он может быть объявлен выходным. Как ожидается, завтра Владимир Путин будет обсуждать предложения по поправкам в Основной закон с рабочей группой.
2020-02-11T13:31:00+03:00
2020-02-11T13:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 11 февраля 2020
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