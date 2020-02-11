Столичные власти постепенно отбирают полномочия у ГИБДД

Госавтоинспекция отвечает штрафами ведомства и судебными исками. Об этом пишет интернет-издание МБХ Медиа.

Противостояние столичных властей с дорожной инспекцией началось в 11м году, когда Максим Ликсутов возглавил департамент городского транспорта. Ведомство до последнего побеждало, отнимая полномочия у ГИБДД. Она в ответ штрафует Дептранс и связанные с ним структуры, пишет интернет-издание МБХ-Медиа. Недавний случай — новогодняя иллюминация на электробусах. Она нарушает нормы безопасности, посчитали в автоинспекции. Оштрафовали должностных лиц и водителей. Пять лет претензий не было, сказали в Мосгортрансе, который подчиняется департаменту. Штрафы позже отменили, в дорожной инспекции согласились с доводами, что украшения на аварии не влияют. До этого ГИБДД судилась с Центром организации дорожного движения из-за установки в городе уменьшённых знаков. Его оштрафовали на полмиллиона рублей, но вышестоящая инстанция встала на сторону властей и наказание отменила. Эксперты, опрошенные МБХ Медиа, связывают штрафы и иски в суды с недовольством ГИБДД из-за передачи полномочий Дептрансу. Город получил право наказывать за нарушение правил парковки, въезд грузовиков в пределы МКАД, а также рассылать так называемые «письма счастья». Эксперты полагают, что власти заинтересованы именно в сумме штрафов, а не профилактике нарушений.

Некоторые собеседники МБХ Медиа не исключили, что ГИБДД в будущем грозит расформирование. С учётом того, что его полномочия постепенно сокращаются, а городские службы эффективнее борются с нарушителями.