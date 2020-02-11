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13:03, 11 февраля 2020

Белоруссия забирает технологическую нефть из трубопровода «Дружба»

Это происходит на фоне отсутствия договоренностей о поставках из России.

Для белорусских нефтеперерабатывающих заводов начали доставать ископаемые из тех веток магистрального трубопровода, которые не задействованы в транзите нефти в Европу. Об этом пишет агентство РИА «Новости» со ссылкой на концерн «Белнефтехим». Там пояснили, что эта нефть принадлежит Белорусской компании и сейчас, при отсутствии прежних объемов поставок, её просто вынуждены использовать. Также нефтяники подчеркивают, что в «Транснефти», которая владеет этим трубопроводом, знают о происходящем.

Москва прекратила поставки Минску в начале этого года. «Белнефтехим» до сих пор не смог заключить все необходимые контракты с российскими коллегами. На этой неделе компания Михаила Гуцериева «Сафмар» в качестве временной меры начала продавать топливо на автозаправочные станции республики, но по оценкам газеты «Коммерсант», для страны этого недостаточно.

Переговоры по этому вопросу не прекращаются уже несколько месяцев. В минувшее воскресенье вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой объявил, что республика намерена закупать нефть именно в России, но теперь он будет работать не только с крупными компаниями, как раньше, но и с небольшими.

В Минске раньше заявляли, что рассматривают сейчас варианты поставок нефти из Польши, Норвегии, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.



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