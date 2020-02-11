Песков: Зам.главы администрации президента Дмитрий Козак будет заниматься украинскими делами и вопросами интеграции

Зам.главы администрации президента Дмитрий Козак будет заниматься украинскими делами и вопросами интеграции, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он добавил, что пока не подписано прошение об отставке помощника президента Владислава Суркова, который был куратором украинского направления.
2020-02-11T13:02:00+03:00
2020-02-11T13:02:10+03:00
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13:02, 11 февраля 2020
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