Сотрудник аэропорта Сочи уволен в связи с инцидентом, который произошел 9-го февраля при посадке на рейс компании S7

При падении с погрузчика разбилась клетка-переноска с собакой. Животное оказалось на взлетно-посадочной полосе. Грузчики посадили собаку обратно, а переноску обмотали скотчем. В пресс-службе аэропорта подчеркивают, что собака не пострадала. Аэропорт принес извинения владельцу собаки.