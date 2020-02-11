Сотрудник аэропорта Сочи уволен в связи с инцидентом, который произошел 9-го февраля при посадке на рейс компании S7

При падении с погрузчика разбилась клетка-переноска с собакой. Животное оказалось на взлетно-посадочной полосе. Грузчики посадили собаку обратно, а переноску обмотали скотчем. В пресс-службе аэропорта подчеркивают, что собака не пострадала. Аэропорт принес извинения владельцу собаки.
2020-02-11T12:33:00+03:00
2020-02-11T13:26:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 11 февраля 2020
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