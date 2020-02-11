В открытом доступе в интернете оказались персональные данные 44-х тысяч клиентов кредитного брокета «Альфа кредит»

Он оказывает помощь в получении займов. Доступ к базе был закрыт только 4-го февраля, — отмечает РБК. В базе содержались, в частности, фамилия, имя и отчество клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты.
2020-02-11T12:32:00+03:00
2020-02-11T12:34:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 11 февраля 2020
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