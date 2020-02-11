В открытом доступе в интернете оказались персональные данные 44-х тысяч клиентов кредитного брокета «Альфа кредит»

Он оказывает помощь в получении займов. Доступ к базе был закрыт только 4-го февраля, — отмечает РБК. В базе содержались, в частности, фамилия, имя и отчество клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты.