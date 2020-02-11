Шойгу: В российской армии с 2012-го года количество высокоточных крылатых ракет увеличилось в 30 раз

В российской армии с 2012-го года количество высокоточных крылатых ракет увеличилось в 30 раз, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в войска начала поступать техника на основе цифровых технологий с элементами искусственного интеллекта.

Ранее президент США признал, что Россия и Китай вынуждают Америку увеличивать расходы на ядерное оружие. Трамп рассказал об американских супербыстрых ракетах. Он говорил, что у России есть нечто подобное.