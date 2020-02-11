Мосгорсуд приговорил к 18-ти годам колонии уроженца Киргизии Нурлана Муратова

Он признан виновным в убийстве полицейского Андрея Райского. Суд не смог назначить максимальное наказание, так как присяжные указали, что Муратов заслуживает снисхождения. Адвокат подсудимого настаивает на том, что произошел несчастный случай. На табельном оружии погибшего отпечатков Муратова не обнаружено, — отмечает «Коммерсантъ».