Заседание группы ОКР по вопросу восстановления ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации состоится 14 февраля

Заседание рабочей группы Олимпийского комитета России по вопросу восстановления ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации состоится 14 февраля. Об этом сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая.

Минспорт в конце января приостановил государственную аккредитацию ВФЛА. И рекомендовал руководству легкоатлетической федерации рассмотреть вопрос сложения своих полномочий. А также наделить рабочую группу ОКР правом провести внеочередную выборную конференцию ВФЛА.

Как отметил ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин, восстановление прав российских спортсменов на участие в международных турнирах и Олимпийских играх является приоритетом для его ведомства.

«Мы находимся в конструктивной диалоге с World Athletics и продемонстрировали готовность выстроить абсолютно новый формат взаимоотношений»,— добавил глава Минспорта.

Международная Федерация Легкой Атлетики отстранила ВФЛА за многочисленные допинговые нарушения еще осенью 2015 года.