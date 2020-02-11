Президент России встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию

Это произойдет послезавтра.

О встрече в грядущий четверг сначала объявил сопредседатель группы Павел Крашенинников, а затем эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Что именно на ней будет – не уточняется, но агентство ТАСС пишет, что члены совещательного органа в итоге должны будут представить свои предложения. Всего почти за месяц работы туда поступило около четырехсот инициатив, и ещё 138 поправок пришли из профильного комитета Госдумы.

За это время в главный закон страны предлагали внести понятия о Боге, о традиционном браке, о «народе-победителе» и многое другое, а сегодня член рабочей группы Ольга Баталина сказала, что в Конституции должен быть прописан приоритет национальных проектов. Это, по её мнению, позволит концентрировать все ресурсы для достижения ключевых задач государства.

О необходимости поправок Владимир Путин объявил в начале года. Помимо прочего, они предусматривают приоритет национального права над международным, усиление обязанностей государства в социальной политике и создание госсовета, который будет заниматься безопасностью.

Ранее в Госдуме заявляли, что поправки в Конституцию могут вступить в силу уже в апреле.