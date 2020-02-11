В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Недельный эпидемический порог уже превышен в 37 российских регионах и 9 центральных городах субъектов Федерации.

Данные за прошлую неделю опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Конкретные названия регионов не упоминаются. Уточняется, что наиболее подвержены заболеваниям взрослые и дети в возрасте от 7 до 14 лет. В структуре гриппа превалирует вирус В. В качестве профилактической мерой от гриппа привились около 74 миллионов человек, что составляет чуть более половины населения. В сообщении говорится, что Всемирная организация здравоохранения в целом регистрирует высокую активность гриппа в странах Европейского региона. При этом отмечена совместная циркуляция вирусов А и В. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, подчеркивает ведомство.

Неделей ранее Роспотребнадзор обнаружил превышение эпидпорогов в 23 субъектах и восьми центральных городах. Тогда в числе наиболее подверженных заражению указывались дети не только от 7 до 14, но и от 3 до 6 лет. Власти нескольких регионов массово закрывают школы на карантин.

По данным ВОЗ ежегодно в мире гриппом и ОРВИ заболевает до 500 миллионов человек, около двух миллионов умирают от осложнений.