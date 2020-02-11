Замглавы МИД РФ сообщил, что нормандский саммит в апреле может не состояться

По словам Андрея Руденко, которого цитирует РИА «Новости», из всех договоренностей прошлого саммита была выполнена только одна.

Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами, а остальные, политические, соглашения «парижского пакета» остались не исполнены, что мешает говорить о точных датах новой встречи.

Руденко также рассказал, что сейчас не рассматривается вариант присутствия миротворцев ООН на территории Донбасса для урегулирования конфликта.

Предыдущая встреча стран в «нормандском» формате прошла в декабре прошлого года в Париже, тогда же обсуждалось, что новая встреча состоится в Берлине в апреле 2020.