53% всех микрозаймов в России выдается людям, которые отдают на выплаты по другим кредитам больше половины дохода

Больше половины, 53% всех микрозаймов в России выдается людям, которые отдают на выплаты по другим кредитам больше половины своего дохода, — сообщает Центробанк. Сверхзакредитованы почти 40% заемщиков микрофинансовых организаций. Среди клиентов банков таких заемщиков 23%.
2020-02-11T11:35:00+03:00
2020-02-11T11:35:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 11 февраля 2020
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