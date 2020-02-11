С телеведущей ГТРК «Камчатка», которая рассмеялась во время сюжета о повышении соцвыплат льготникам, провели беседу

С телеведущей ГТРК «Камчатка», которая рассмеялась во время записи сюжета о повышении социальных выплат федеральным льготникам на 3%, провели беседу. Решения по поводу мер в ее отношении начальство еще не приняло.

Руководство общалось и с самой ведущей и со всеми, кто к этому причастен. «Просто беседа»,— сказал ТАСС директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев. Пока, по его словам, никто ни за что не наказан и предложений на этот счет нет. «Найдутся виновные, и будут какие-то наказания»,— отметил он в интервью изданию «Подъем!». Впрочем, тут же заметил, что имя человека, выложившего ролик в сеть, уже известно. Но «разве наказание спасает от любых проблем?», — спросил Костылев в ответ на вопрос.

Ранее телеканал «360» опубликовал студийную запись, где телеведущая Александра Новикова, читает новость об индексации социальных услуг, входящих в состав ежегодной денежной выплаты. Ее размер с февраля составит более 1,5 тысяч рублей. Из этой суммы 900 можно направить на лекарства, 137— на путевку в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшуюся сумму — на международный проезд к месту лечения и обратно. На этих словах ведущая не выдержала и засмеялась, после чего стала обсуждать с коллегами размер этой суммы.

Ведущая порадовалась, что запись велась не в «прямом эфире», извинилась перед съемочной группой и попросила перезаписаться.