Сотовые операторы и интернет-компании требуют компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам

Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Свои потери от предоставления услуги они оценивают в 150 млрд руб. в год.

Обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта потребовала Минкомсвязь. Это решение принято в ходе реализации проекта «Доступный интернет», о котором Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. В перечень ресурсов войдут сайты администрации президента, Госдумы и Совета федерации. Полный Список значимых интернет-ресурсов еще не определен, но провайдеры опасаются, что доля трафика с них может достигнуть 15% и затраты на его обслуживание будут только расти.

В этой связи Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационным технологиям настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на предоставление гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам.

Окончательный список вышеупомянутых сайтов должен быть сформирован к концу февраля.