Госдума должна рассмотреть сегодня в окончательном, третьем чтении законопроект, который разрешает вольерную охоту

Подобное живодерство нельзя допустить в 21-м веке, — сказала «Эху Москвы» член Общества защиты животных Екатерина Белоусова.

В соответствии с законопроектам, организации, которые захотят содержать и разводить зверей в полувольерных условиях, в том числе для охоты, должны будут получать разрешения и соблюдать требования Минприроды. Охотникам придется получать специальные путевки. На вольерную охоту не будут распространяться обычные правила – в частности, она не будет ограничена квотами на отстрел, — пишет «Парламентская газета».