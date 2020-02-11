Власти Японии планируют эвакуировать стариков и людей с хроническими заболеваниями с лайнера Diamond Princess

Он стоит на карантине у японских берегов из-за коронавируса. По информации агентства Киодо, на лайнере 215 пассажиров в возрасте от 80-ти лет, 11 старше 90-та. Среди пассажиров 24 россиянина. В российском посольстве утверждают, что никто из них пока не заболел.

По данным китайских властей, в Китае от коронавируса уже погибли больше тысячи человек.