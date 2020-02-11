Американский Белый дом просит Конгресс выделить более 700 миллионов долларов на противодействие российскому влиянию

Эти деньги предназначены союзникам США в странах Европы и Азии для укрепления общей безопасности и защиты территориальной целостности. Кроме того, 24 миллиона долларов предлагается выделить на противодействие российской дезинформации и пропаганде.
2020-02-11T10:30:00+03:00
2020-02-11T10:30:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 11 февраля 2020
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