Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe

По данным источника, клюшки, которые используются в Национальной хоккейной лиге, преимущественно производятся в Китае небольшими партиями. Однако, из-за того что в январе страну охватил вирус, многие предприятия прекратили работу. Из-за этого в НХЛ не смогли получить новые запасы клюшек в середине сезона.

Аналитик NBC Sports Пьер Макгуайр сообщил, что менеджеры по экипировке подтвердили ему информацию о дефиците клюшек.

Отмечается, что розничную торговлю клюшками ситуация пока не затрагивает, но становится проблемой для игроков НХЛ, которые привыкли иметь по меньшей мере три клюшки перед каждым выходом на лед.

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным, количество заболевших превысило 40 тыс. человек.