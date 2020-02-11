Число погибших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек

Количество заразившихся составляет более 42 тысяч 600.

За истекшие сутки число больных пневмонией нового типа увеличилось по стране почти на 2,5 тысячи, смертельных случаев — на

108. Большинство из них, как и раньше, эпицентре заболевания — провинции Хубэй. В больницах в настоящее время проходит курс лечения более 37 тысяч человек, состояние 7 с лишним тысяч оценивается как тяжелое. В то же время, почти 4 тысячи пациентов

выздоровели и выписаны из медучреждений. В целом ВОЗ фиксирует снижение темпов распространения заболевания.

На борьбу с коронавирусомом в Китае выделено более 10 миллиардов долларов. Между тем, два высокопоставленных чиновника провинции Хубэй, в том числе глава провинциального Комитета здравоохранения, уволены за недостатки в борьбе с инфекцией. Поводом для увольнения стал нашумевший инцидент с замалчиванием информации о появлении коронавируса нового типа.

Тем временем, число заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера «Даймонд принцесс», который стоит на карантине возле порта Йокогама в Японии, достигло 135. Все заболевшие размещены в больницах префектуры Канагава. При этом остальных туристов держат на борту судна. Как передает агентство Киодо, японские власти все же решили эвакуировать пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Решение связано с тем, что эти категории наиболее подвержены заражению. Кроме того, многие из них начали испытывать стресс в связи с долгим нахождением в замкнутом пространстве.

На борту Diamond Princess находились около 3700 человек из 50 стран, включая Россию. Россиян среди заразившихся нет.