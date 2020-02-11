Правительство России вернулось к теме снижения страховых взносов. Она обсуждалась ранее в связи с повышением НДС, — пишут «Ведомости», ссылаясь на информированные источники. По данным издания, рассматриваются разные варианты снижения общей ставки с 30% до 23-25%. При этом льготная ставка для относительно высоких зарплат может быть отменена. Как компенсировать потери внебюджетных фондов, пока не решено.

Как напоминают «Ведомости», несколько лет назад обсуждалась возможность повышения ставки НДС с 18-ти до 22% с одновременным снижением страхового взноса с 30% до 22-х. В результате НДС повысили до 20%, а взнос остался неизменным.