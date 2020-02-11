СК официально прекратил дело об организации массовых беспорядков в отношении фигуранта «московского дела» Раджабова

Следственный комитет официально прекратил дело об организации массовых беспорядков в отношении фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, — сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. По словам юриста, постановление было подписано 24-го декабря. Оно было направлено Бадамшину «Почтой России» и шло полтора месяца.

В конце декабря Мещанский суд Москвы оштрафовал Раджабова на 100 тысяч рублей. Срок проведенный в СИЗО, был засчитан в качестве наказания. Прокуратура просила приговорить Раджабова к 3,5 годам колонии общего режима.