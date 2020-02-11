Супружеская пара из Калининграда, обвиняемая в госизмене, стала фигурантом уголовного дела

Супружеская пара из Калининграда, которую обвиняют в госизмене, стала фигурантом уголовного дела из-за сотрудника ФСБ, побывавшего 5 лет назад на их свадьбе. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсантъ».

В основу уголовного делу против Антонины Зиминой и её мужа легли события в апреле 2015 года. Они играли свадьбу, на ней пригласили и сотрудника ФСБ. Зимина знала его по университету в Калининграде, где они учились. Чекист, выпив за праздничным столом, рассказывал, где работает, раздавал свои визитки и фотографировался с гостями. На свадьбе были и родственники Зиминой, они живут в Литве, и коллеги по работе. Фото и видео со свадьбы, в том числе, и с сотрудником ФСБ оказались в соцсетях, а ролик с ним каким-то образом попал в эфир одного из прибалтийских телеканалов. После этого и появилось уголовное дело о госизмене, пишет Коммерсант. Зиминых обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Под этой информацией подразумевается раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим. По некоторым данным, этот человек занимается в спецслужбе контрразведкой. Силовик не проходит по делу даже свидетелем, говорит отец обвиняемой. По его словам, ФСБ не стало опрашивать гостей, которые могли бы подтвердить невиновность его дочери и её мужа. Зимина работала директором в Балтийском центре диалога культур и была экспертом фонда поддержки публичной дипломатии.

Супруги находятся в СИЗО больше полутора лет. Вину они не признают. Им грозит до 20 лет колонии, сообщает Интерфакс.