Гидрометцентр: Оттепель в Москве сменится похолоданием уже в выходные

Оттепель в Москве сменится похолоданием уже в выходные, — прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в субботу ночью ожидается до минус 7-ми. Днем также минусовые температуры. При этом будет ясно. В Гидрометцентре отмечают, что температура на этой неделе превысит климатическую норму на 8-10 градусов.
2020-02-11T09:35:00+03:00
2020-02-11T09:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 11 февраля 2020
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