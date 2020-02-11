Гидрометцентр: Оттепель в Москве сменится похолоданием уже в выходные

Оттепель в Москве сменится похолоданием уже в выходные, — прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в субботу ночью ожидается до минус 7-ми. Днем также минусовые температуры. При этом будет ясно. В Гидрометцентре отмечают, что температура на этой неделе превысит климатическую норму на 8-10 градусов.