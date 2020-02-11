В Рязани хирурга-стоматолога оштрафовали на 50 тысяч рублей за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, в результате чего погиб пациент, — сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на Следственный комитет. По версии СК, стоматолог неверно оценил состояние больного и неправильно его лечил. Уголовное дело прекращено по ходатайству следствия. По решению суда врач не только выплатит штраф, но и возместит материальный вред потерпевшей стороне.
2020-02-11T09:34:00+03:00
2020-02-11T09:34:35+03:00
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09:34, 11 февраля 2020
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