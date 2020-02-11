В Рязани хирурга-стоматолога оштрафовали на 50 тысяч рублей за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, в результате чего погиб пациент, — сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на Следственный комитет. По версии СК, стоматолог неверно оценил состояние больного и неправильно его лечил. Уголовное дело прекращено по ходатайству следствия. По решению суда врач не только выплатит штраф, но и возместит материальный вред потерпевшей стороне.