Венесуэла намерена подать международный иск против правительства США за ущерб, нанесенный санкциями, — объявил президент Николас Мадуро. Ограничения, в частности, затронули венесуэльскую государственную нефтегазовую компанию и Центробанк, а также авиакомпанию «Конвиаса».
2020-02-11T09:34:00+03:00
2020-02-11T09:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 11 февраля 2020
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