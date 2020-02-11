Венесуэла намерена подать международный иск против правительства США за ущерб, нанесенный санкциями, — объявил президент Николас Мадуро. Ограничения, в частности, затронули венесуэльскую государственную нефтегазовую компанию и Центробанк, а также авиакомпанию «Конвиаса».