Дональд Трамп: На вооружении американской армии есть значительное количество гиперзвуковых ракет

На вооружении американской армии есть значительное количество гиперзвуковых ракет, — сообщил президент США Дональд Трамп. Он признал, что такие же ракеты есть у России и Китая. Трамп считает, что в этом виновата предыдущая американская администрация, которая допустила утечку об американском гиперзвуковом проекте. В будущем году на разработку этого вида оружия Белый дом намерен потратить более 3-х миллиардов долларов.
2020-02-11T09:33:00+03:00
2020-02-11T09:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 11 февраля 2020
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