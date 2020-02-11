Дональд Трамп: На вооружении американской армии есть значительное количество гиперзвуковых ракет

На вооружении американской армии есть значительное количество гиперзвуковых ракет, — сообщил президент США Дональд Трамп. Он признал, что такие же ракеты есть у России и Китая. Трамп считает, что в этом виновата предыдущая американская администрация, которая допустила утечку об американском гиперзвуковом проекте. В будущем году на разработку этого вида оружия Белый дом намерен потратить более 3-х миллиардов долларов.