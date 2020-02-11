Операторы связи и интернет-компании потребуют компенсации от государства за бесплатный доступ к значимым сайтам

Операторы связи и интернет-компании потребуют компенсации от государства за бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Это обойдется более чем в 150 миллиардов рублей в год, — пишет «Коммерсантъ». Ранее Владимир Путин предложил предоставить россиянам бесплатный доступ с социально значимым отечественным интернет-сервисам. Окончательного списка таких сервисов с бесплатным доступом пока нет. Минкомсвязи планирует подготовить его к концу февраля.
2020-02-11T09:31:00+03:00
2020-02-11T09:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 11 февраля 2020
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