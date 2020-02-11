В некоторых городах Ямала с завтрашнего дня закрываются школы

Учеников переводят на дистанционное обучение. Это связано с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, в округе повсеместно наблюдается эпидемический подъем заболеваемости. Чаще всего болеют школьники 7-14 лет. главный санитарный врач Ямала Людмила Нечипоренко рекомендовала ввести с 11-го февраля масочный режим во всех учреждения, организациях и на предприятиях.
2020-02-11T09:30:00+03:00
2020-02-11T09:30:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 11 февраля 2020
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