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09:05, 11 февраля 2020

Сегодня конюшня Феррари представит новый болид, на котором пилоты скудерии будут бороться за победу на ЧМ Формулы-1

Сегодня конюшня Феррари представит новый болид, на котором пилоты скудерии будут бороться за победу на этапах Чемпионата мира Формулы-1.

Церемония обещает быть впечатляющей. Она состоится в Реджо Элилия в театре Ромоло Вали. Те, кто не попадет в здание, смогут посмотреть трансляцию на большом экране на площади Пьяццо Прамполини. Фонтан на площади перед театром будет подсвечен в цвета итальянского флага. Как заявил представитель семьи Пьеро Феррари — машина полностью переработана. Дизайнеры и механики сделали все для того, чтобы избежать проблем прошлого сезона, когда Феррари не смогла навязать борьбу за победу в Кубке Конструкторов Мерседесу и уступила конкурентам в личном зачете. Болид получил название SF 1000/ это связано с тем, что в новом сезоне Ферарри проведет свой тысячный гран-при, больше. Чем любоая другая команда первой Формулы.

После презентации гонщика Феррари Себастьян Феттель и Шарль Леклер проведут встречу с болельщиками и автограф-сессию.



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