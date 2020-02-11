Дональд Трамп представил бюджет на 2021 год, предполагающий увеличение расходов на ядерный арсенал страны

Президент США Дональд Трамп представил бюджет на 2021 год, предполагающий существенное увеличение расходов на ядерный арсенал страны, хотя бюджет Пентагона в целом сократится.

Дональд Трамп предлагает потратить на оборону в следующем году $740 млрд. При этом Бюджет Пентагона президент США намерен снизить на 1%, до 705 млрд долларов. А вот затраты на ядерный арсенал страны увеличатся на 20%: почти 29 млрд долларов из бюджета Пентагона должно быть потрачено на модернизацию систем доставки ядерного оружия и еще 20 миллиардов заложено в бюджет администрации по ядерной безопасности США.

Трамп хочет инвестировать в ядерную подлодку класса Колумбия, а также продолжить инвестиции в истребитель F-35. 2.8 млрд долларов предлагается вложить в продолжение разработки бомбардировщика B-21 и еще 1.5 млрд потратить на программу новой интерконтинентальной баллистической ракеты.

107 млрд Трамп хочет потратить на разработку сверхзвуковых ракет компанией Локхид Мартин.

Все это является существенным сдвигом в приоритетах Пентагона: переход от борьбы с инсургентами на ближнем востоке к военному противостоянию с Китаем и Россией. Чтобы избежать отмены этого курса после возможной смены президента на выборах в этому году, Белый дом заложил военные траты в бюджет как «необратимая имплементация» национальной оборонной стратегии.

Весь объем предложенного Трампом бюджета на 2021 год составляет $4.8 трлн, из которых $3.5 трлн будет потрачено на медицину, социальную помощь, государственные пособия и прочие социальные программы. Дефицит бюджета заложен на уровне выше триллиона долларов.