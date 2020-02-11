«Сапсан», следовавший из Петербурга в Москву, остановился на ж/д станции «Решетниково» из-за технической неисправности

«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции «Решетниково» из-за технической неисправности. Это произошло вчера вечером около половины девятого. Спустя час пассажиров забрал поезд «Ласточка». Он вернулся на Ленинградский вокзал. Октябрьская железная дорога обещает выплатить компенсации за доставленные неудобства, — сообщает РБК.