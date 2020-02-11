Национальная хоккейная лига может столкнуться с дефицитом клюшек из-за коронавируса

Они производятся в основном в Китае. Пока хоккейные менеджеры не считают, что возникла серьезная нехватка клюшек, но они признают, что есть повод для беспокойства.



По мнению аналитиков, распространение китайского коронавируса может негативно отразиться на финансовых результатах почти 400 компаний в разных странах мира. Среди них Фейсбук, Найк и Старбакс.