Количество погибших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек

Общее количество заразившихся — более 42,5 тысяч. Более 4-х тысяч человек выздоровели, — сообщают китайские власти.
2020-02-11T08:35:00+03:00
2020-02-11T08:35:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…