Превышение эпидемических порогов гриппа и ОРВИ зафиксировано в 37-ми регионах и 9-ти крупных городах России, — сообщается на сайте Роспотребнадзора. По словам специалистов, в структуре вирусов гриппа преобладает группа В. Среди заболевших в основном дети от 7-ми до 14-ти лет.