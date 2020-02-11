Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая смеялась, рассказывая о повышении соцвыплат льготникам

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с телеведущей, которая смеялась, рассказывая о повышении социальных выплат федеральным льготникам на 3%, — рассказал ТАСС директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев. По его словам, уже известно и имя человека, выложившего ролик в сеть. Пока никто не наказан.