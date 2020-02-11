Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая смеялась, рассказывая о повышении соцвыплат льготникам

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с телеведущей, которая смеялась, рассказывая о повышении социальных выплат федеральным льготникам на 3%, — рассказал ТАСС директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев. По его словам, уже известно и имя человека, выложившего ролик в сеть. Пока никто не наказан.
2020-02-11T08:34:00+03:00
2020-02-11T08:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…