Президент Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в четверг, 13-го февраля, — сообщает «Коммерсантъ». В Кремле подтвердили, что мероприятие планируется. Напомним, поправки ко второму чтению президентского законопроекта принимаются до 14-го февраля.