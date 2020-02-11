В Таиланде расследуют столкновение двух катеров, в результате которого пострадали 20 россиян

Это рассказала «Первому каналу» представитель российского посольства Ирина Воробьева.
По факту происшествия в Таиланде российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Это рассказала «Первому каналу» представитель российского посольства Ирина Воробьева.
По факту происшествия в Таиланде российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…