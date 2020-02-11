Суд в Симферополе будет рассматривать апелляционную жалобу на арест владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова

Сегодня суд в Симферополе будет рассматривать апелляционную жалобу на арест владельца сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олега Зубкова.

Арест Зубкова сопровождался пикетами в его поддержку.

Объективных причин для ареста Зубкова не было, поэтому власти должны объяснить эту меру в отношении владельца зоопарка. Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из участниц пикета в поддержку Зубкова Елена.

Она отметила, что участники пикетов будут до последнего добиваться аудиенции в администрации президента.