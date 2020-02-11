Поезд «Сапсан» сломался по пути из Петербурга в Москву

Накануне вечером состав остановился на станции Решетниково и дальше не поехал. Как сообщается на сайте РЖД, примерно через час пассажиров «Сапсана» забрала электричка «Ласточка» и доставила в столицу. В РЖД пообещали выплатить компенсацию за доставленные неудобства, размер суммы не уточняется.
2020-02-11T08:03:00+03:00
2020-02-11T08:03:55+03:00
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08:03, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…