Поезд «Сапсан» сломался по пути из Петербурга в Москву

Накануне вечером состав остановился на станции Решетниково и дальше не поехал. Как сообщается на сайте РЖД, примерно через час пассажиров «Сапсана» забрала электричка «Ласточка» и доставила в столицу. В РЖД пообещали выплатить компенсацию за доставленные неудобства, размер суммы не уточняется.