В Петербурге полиция накануне вечером задержала участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову и ещё 12 человек

Они проводили фотосессию. Позже всех отпустили без протокола.

Полиция нагрянула в художественную студию в центре Петербурга, где проходила фотосъёмка. Один из правоохранителей потребовал от Надежды Толоконниковой и её друзей и соратников одеться и проехать в отделение. Причину задержания не назвал. Ему участница Pussy Riot спокойно объяснила, что идёт фотосессия, никто порядок не нарушает. В ответ полицейский угрожал применить силу и спецсредства и вёл себя агрессивно. В итоге Толоконникову и ещё 12 участников фотосессии задержали. В отделении, куда их привезли, к ним не пустили адвоката. Позже оказалось, что поводом для задержания стала утечка угарного газа. Толоконникова рассказала об этом на видео, в соцсетях его разместил другой член панк-группы Пётр Верзилов. Около двух часов ночи всех задержанных отпустили из ОВД без составления протокола. Замечу, это не единственное вмешательство петербургских силовиков в деятельность группы за последние дни. В воскресенье полиция сорвала съёмки клипа на песню «Бесит» на киностудии Ленфильм. Позже в пресс-службе МВД рассказали, что не нашли нарушений во время съемок.

Полиция Петербурга вчерашний инцидент не комментировала.