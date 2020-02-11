Суд рассмотрит апелляцию на постановление о признании подростка виновным в демонстрации нацистской символики

Суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление комиссии по делам несовершеннолетних, которая признала подростка виновным в демонстрации нацистской символики. Семнадцатилетний Степана Лукьянцев разместил в соцсетях отрывок из мультфильма «Том и Джерри», где у одного из героев было изображение свастики — объяснил «Эху Москвы» адвокат обвиняемого Роман Лызлов. Защита намерена добиваться отмены постановления, добавил Роман Лызлов.
2020-02-11T07:03:00+03:00
2020-02-11T07:07:43+03:00
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07:03, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…