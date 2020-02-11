Суд рассмотрит апелляцию на постановление о признании подростка виновным в демонстрации нацистской символики

Суд рассмотрит апелляционную жалобу на постановление комиссии по делам несовершеннолетних, которая признала подростка виновным в демонстрации нацистской символики. Семнадцатилетний Степана Лукьянцев разместил в соцсетях отрывок из мультфильма «Том и Джерри», где у одного из героев было изображение свастики — объяснил «Эху Москвы» адвокат обвиняемого Роман Лызлов. Защита намерена добиваться отмены постановления, добавил Роман Лызлов.