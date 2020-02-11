ЕСПЧ рассмотрит жалобу матерей двух мальчиков, которые в 2008 году подорвались на военном снаряде в песочнице

Дело так и не было расследовано до конца, а пострадавших детей пытались самих обвинить в произошедшем. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Анастасия Коптеева. По словам Коптеевой здоровью мальчиков был нанесен огромный ущерб, один из них только через 5 лет смог заново начать учиться ходить.