ЕСПЧ рассмотрит жалобу матерей двух мальчиков, которые в 2008 году подорвались на военном снаряде в песочнице

Дело так и не было расследовано до конца, а пострадавших детей пытались самих обвинить в произошедшем. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Анастасия Коптеева. По словам Коптеевой здоровью мальчиков был нанесен огромный ущерб, один из них только через 5 лет смог заново начать учиться ходить.
2020-02-11T07:02:00+03:00
2020-02-11T07:05:03+03:00
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07:02, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…