Глобальный форум Всемирной организации здравоохранения, посвященный борьбе с коронавирусом, откроется сегодня в Женеве

В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран. Ожидается, что по итогам двухдневных обсуждений будет сформирована глобальная программа исследований. Коронавирус распространяется одним из самых эффективных способов, отметил в нашем эфире глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По новым данным, коронавирусом заражены в Китае свыше 40 тысяч человек, более 1000 человек скончались, выздоровели свыше трех тысяч.