Глобальный форум Всемирной организации здравоохранения, посвященный борьбе с коронавирусом, откроется сегодня в Женеве

В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран. Ожидается, что по итогам двухдневных обсуждений будет сформирована глобальная программа исследований. Коронавирус распространяется одним из самых эффективных способов, отметил в нашем эфире глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По новым данным, коронавирусом заражены в Китае свыше 40 тысяч человек, более 1000 человек скончались, выздоровели свыше трех тысяч.
2020-02-11T07:00:00+03:00
2020-02-11T07:03:55+03:00
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07:00, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…