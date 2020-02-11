СК официально прекратил дело в отношении Самариддина Раджабова, осужденного за бросок бутылки в сторону полиции. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат «Правозащиты открытки» Сергей Бадамшин. По его словам, постановление следователя было направлено «Почтой России» и шло полтора месяца — оно подписано 24 декабря. В тот же день, 24 декабря, Мещанский суд Москвы оштрафовал Раджабова на 100 тысяч рублей и освободил его от этого наказания, учитывая его нахождение под стражей. Прокуратура просила приговорить участника летних протестов к 3,5 годам колонии общего режима.
2020-02-11T06:30:00+03:00
2020-02-11T06:31:02+03:00
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06:30, 11 февраля 2020
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«Сеть»* — 1937 Это 37-ой год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика. Пытки, наказание не за конкретные действия, а за абстрактные идеи, сроки не соответствующие никакой логике – не говоря уж о законе…