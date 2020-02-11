СК официально прекратил дело в отношении Самариддина Раджабова, осужденного за бросок бутылки в сторону полиции. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат «Правозащиты открытки» Сергей Бадамшин. По его словам, постановление следователя было направлено «Почтой России» и шло полтора месяца — оно подписано 24 декабря. В тот же день, 24 декабря, Мещанский суд Москвы оштрафовал Раджабова на 100 тысяч рублей и освободил его от этого наказания, учитывая его нахождение под стражей. Прокуратура просила приговорить участника летних протестов к 3,5 годам колонии общего режима.