Сегодня в Лос-Анджелесе пройдет презентация новой линейки смартфонов фирмы Самсунг С20

Новинку уже успели разглядеть и даже обсудить. Информация просочилась в прессу. Самсунг S20 крупнее своего предшественника и точно не создан для небольших сумочек и тесных карманов. Иным будет и соотношение сторон 20 на 9. Кроме того, это телефон с двумя экранами, один из которых позволяет видеть, кто звонит и отвечать или сбрасывать вызовы. Однако главное в новом смартфоне – это камера с невероятным разрешением, которое увеличилось почти в 10 раз. Во флагманской модели серии оно будет составлять 108 мегапикселей. Плюсом к этому станет оптический зум. По разным данным он может быть даже пятикратным. Вообще же камер будет три и снимать они смогу одновременно, а у владельца будет возможность режиссировать снимки и видео и выбирать приоритетные объекты для показа.

Вместе с Самсунг S20 может быть представлен — Z-Flip раскладную модель с гнущимся экраном